Morto l’ex provveditore Addio a Giuseppe Pedrielli

Si è spento a 69 anni a Bologna, a causa di complicazioni intervenute a seguito di ricovero ospedaliero, Giuseppe Pedrielli, che fu provveditore di Forlì-Cesena e Rimini dal 2015 fino alla pensione nel 2019. I funerali sono previsti oggi alle 15.30 nel capoluogo di regione nella parrocchia del Sacro Cuore.

Pedrielli lascia la moglie e collega Maria Cristina Casali e i due figli Carlo e Alberto. Classe 1954, di Castel Maggiore, a due passi da Bologna, una laurea in Storia moderna all’Alma Mater, Pedrielli è stato un uomo al servizio della scuola a tutto tondo: prima di diventare provveditore in Romagna è stato docente, preside in alcuni istituti bolognesi.

Un uomo di scuola, ma anche di impegno politico, dal Pci ai Democratici, all’ufficio scuola della Cgil. Tanti gli incarichi ricoperti anche come formatore, tutor o di responsabile dei corsi di

istruzione nelle strutture ospedaliere di Bologna (Istituto Ortopedico Rizzoli, Sant’Orsola-Malpighi, Montecatone Rehabilitation Institute).

Entrato in ruolo come docente di Lettere negli Istituti scolastici di secondo grado, Pedrielli lavora a Castel San Pietro presso l’Istituto alberghiero dai primi anni ‘90, e divenendo poi coordinatore del progetto della Scuola in Ospedale. Dal 2008, come vincitore di concorso, ricopre il ruolo di dirigente scolastico lavorando all’Istituto Galilei di Mirandola; nel 2011 torna a Bologna presso il Belluzzi Fioravanti.