Municipio, lavori di efficientamento energetico

Nei giorni scorsi sono stati portati a termine i lavori di sostituzione di tutti gli infissi della sede comunale di Predappio. Spiega a questo proposito il sindaco, Roberto Canali: "Si tratta di un importante intervento di efficientamento energetico, interamente finanziato per circa 68.000 euro nell’ambito del capitolo ‘Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica (Cse)’ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Mite). I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Rivotti Maurizio snc di Parma, che se li è aggiudicati in seguito alla procedura di selezione delle ditte indicate dal ministero ed eseguita sul Mepa". L’intervento, che ha richiesto il benestare della Sovrintendenza alle Belle Arti di Ravenna, ha riguardato la sostituzione di tutti gli infissi delle 44 finestre.

Aggiunge il sindaco Canali: "I serramenti risalivano indicativamente agli anni Settanta ed erano in uno stato di deterioramento piuttosto avanzato e con prestazioni energetiche molto basse. Anche dalla percezione dei dipendenti, è stato subito evidente come i nuovi infissi garantiscano una sensibile riduzione delle dispersioni di calore, con il conseguente abbattimento dei costi di gestione dell’edificio". Il finanziamento utilizzato per gli infossi del Comune rientrano nella stessa partita per cambiare gli infissi della scuola di Fiumana. Conclude Canali: "Grazie a questi lavori a palazzo Varano, è stato compiuto un altro passo verso una sempre maggiore sostenibilità energetica, uno dei problemi di grande attualità, verso il quale la nostra amministrazione comunale ha dimostrato grande sensibilità".

Quinto Cappelli