Musica al castello e street food

È già estate al Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole. Oggi ‘Le Chateau club’ dà il via alla stagione ‘open air’ ospitando l’evento ‘Ralph & friends’. Dalle 15 all’1 il grande parco del maniero (via Cavallotti 4) si animerà con la musica: in pista 1 si esibiranno oltre a Ralf, Miki, Blue Mondays e Fresco, quindi da Le Chateau club Simon Vincent, Nomadune, Blanches; in pista 2 spazio a Dolce vita italian Vibes con Salutamisu, Pietro Palazzi, Nico Boccia. Ci si potrà rifocillare con lo street food.

Prevendita online 10 euro, biglietto intero al botteghino 15 euro. I ticket sono disponibili su www.ticketsms.it/.../Open-Air-Le-Chateau-Club.

Info e prenotazioni tavoli: 333.9909562, booking@lechateaudisco.com Nella vicina via del Molino è disponibile un parcheggio gratuito. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’area interna de Le Chateau club.