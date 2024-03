Musica per ripartire. Un grande concerto a Tredozio, colpito da frane e terremoto

A circa un anno dall’alluvione di maggio in Romagna, alla quale ha fatto seguito, lo scorso 18 settembre, un terremoto sull’Appennino tosco-romagnolo, e a circa sei mesi dall’alluvione in Toscana, le cittadine di Tredozio in Romagna e di Campi Bisenzio in Toscana si abbracciano in uno straordinario gemellaggio nella ‘Pasqua per la Ripartenza’.

L’iniziativa di solidarietà e musica è organizzata dal Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei) di Faenza, grazie ad un’idea del presidente Giordano Sangiorgi, per una due giorni di musica dal vivo: il 31 marzo, giorno di Pasqua, a Tredozio, per replicare poi il 1 aprile, per Pasquetta, a Campi Bisenzio con oltre venti artisti guidati dal cantautore Omar Pedrini, lo Zio Rock italiano per eccellenza, e dalla cantautrice Dolcenera, straordinaria performer e pianista in tour in questi giorni.

"Il megaconcerto – ha spiegato ieri la sindaca, Simona Vietina in conferenza stampa – si svolgerà presso il campo sportivo, dopo la 58ª edizione della tradizionale Sagra dell’Uovo, dalle ore 18.30 fino alle 21.30 circa, in collaborazione con la Pro loco, guidata dal giovane Matteo Bendoni". Per Luca Medri, art director di Cosascuola Music Academy di Forlì, partner che collabora col Mei, "uno degli scopi del grande concerto in Romagna e in Toscana è proprio il coinvolgimento dei giovani nei problemi sociali dei due territori, attraverso la musica".

Aggiunge Roberta Barberini del Mei: "Infatti, anche musicisti e artisti si esibiranno a titolo gratuito e dal vivo, almeno con due-tre brani a testa, mentre l’ingresso sarà ad offerta libera". L’incasso sarà devoluto al Comune e alla Pro loco "per le necessità del territorio".

Al concerto di Tredozio, guidato dal cantautore Omar Pedrini, nel suo ultimo tour con l’album Sospeso, hanno aderito a titolo completamente gratuito i cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, che Sangiorgi definisce "autorevoli e storici esponenti di un cantautorato indipendente di grande qualità legato al migliore ambito folk". Altre adesioni sono inoltre arrivate dal leader dei Ridillo, Daniele Bengi Benati, noto compositore di colonne sonore, l’artista Martelli di Bello Bello esploso grazie a Italia’s Got Talent, la giovane cantautrice Scarlet Deange, la band dei Fratelli & Margherita, vincitrice dello storico Faenza Rock e in uscita a breve con un brano realizzato insieme a Cisco, il giovane rapper Fra’ Sorrentino, ospite da Fiorello in questi giorni, prodotto dai Kutso, e il musicista classico Massimo Mercelli, leader dell’Emilia Romagna Festival.

La manifestazione, a cura del Mei, gode del patrocinio della Regione Emilia - Romagna e della Regione Toscana ed è stato avviato l’iter per il patrocinio del ministero della Cultura. Concludono gli organizzatori: "Con questa grande iniziativa, intendiamo tenere alta l’attenzione sui territori colpiti dall’alluvione rafforzando, anche attraverso un ‘gemellaggio musicale’ la solidarietà che unisce le popolazioni colpite, romagnole e toscane".

Tra i partner del progetto vanno segnalati anche Cosascuola Music Academy di Forlì e Casa della Musica di Faenza, nonché i siti web OASport e OAPlus (info e adesioni: Mei mail: mei@materialimusicali.it e cell. 349.4461825 e sito www.meiweb.it; Pro loco Tredozio cell. 328.2475073 e mail: prolocotredozio@gmail.com).