Naima, musica per i Romiti "Siamo vicini al quartiere"

Sarà una serata musicale all’insegna della solidarietà e del sorriso: il 29 settembre il Naima Taverna Verde in via Somalia, ospiterà lo spettacolo ’Naima for Romiti’. Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi da devolvere all’Associazione dei Genitori della scuola primaria Pio Squadrani, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Tina Gori, nel quartiere Romiti, uno dei più colpiti dall’alluvione di metà maggio. "Un evento che, per noi, è uno spiraglio di luce", dice Stefano Valmori, coordinatore del quartiere.

"La nostra scuola è stata molto danneggiata – spiega Daniela Bandini, dirigente scolasticA dell’Istituto Tina Gori –. I finanziamenti che arriveranno saranno destinati alle strutture, ma è importante pensare anche alle famiglie, perché la scuola ha un costo". "E’ un evento a favore dei bambini – aggiunge Maria Renna, dell’Associazione dei Genitori – dobbiamo fare in modo che la serenità torni nella loro vita, vedere nuovamente il sorriso nei loro volti". E con il motto "insieme per un sorriso", lo spettacolo, organizzato dalla cooperativa Taverna Verde, sarà un omaggio a Tina Turner.

Pasquale Di Maio è il direttore artistico del Naima Club, lo storico locale di intrattenimento musicale, tra i più noti in città. "Quando Stefano Valmori e il direttore della Siae, Ermes Imbimbo, ci hanno proposto di realizzare uno spettacolo a favore degli alluvionati, abbiamo accettato subito – spiega Di Maio –. Ci siamo rivolti a Sonia Davis, un’artista che ha cantato con gruppi importanti, come i Simply Red. Sappiamo che quando le si chiede una mano è sempre disponibile, non chiede nemmeno il rimborso spese: così è stato anche questa volta". Secondo Paola Casara, assessora con delega alle politiche educative del Comune di Forlì "è molto importante che le scuole tornino al più presto alla normalità: in questo caso l’aiuto è per l’associazione dei genitori. A nome dell’Amministrazione comunale devo ringraziare gli organizzatori". E l’assessora coglie l’occasione della presentazione dell’evento per annunciare che l’Assessorato ha in calendario tre incontri nelle scuole dei quartieri alluvionati. Il primo è previsto il 12 settembre.

