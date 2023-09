Nasce la Cgil Forlì-Cesena Ora congresso e festa "Inizia una nuova storia"

"Con il congresso straordinario e la festa – spiegano le segretarie generali Maria Giorgini e Silla Bucci – chiudiamo il percorso di unificazione delle Camere del Lavoro di Forlì e Cesena". Un cammino partecipato e nato dal basso che ha coinvolto 15.240 lavoratori e pensionati, dopo un anno e mezzo di dibattiti e confronti per dare vita alla Cgil provinciale di Forlì-Cesena: a sancirla sarà il congresso del 6 settembre a Cesena.

"La festa ‘Siamo quadrato’ invece – afferma Maria Giorgini – sarà anche il momento di presentazione al territorio del nuovo gruppo dirigente che guiderà la nostra organizzazione provinciale e l’occasione per fare il punto sulle prossime iniziative. Prima fra tutte la manifestazione del 7 ottobre a Roma, dal titolo ‘La via maestra, insieme per la Costituzione’, un momento di ritrovo dopo mesi faticosi e difficili a seguito dell’alluvione". La Cgil provinciale conta 63mila iscritti, con 34 Camere del lavoro dislocate sul territorio e il congresso vedrà la partecipazione di 196 delegati, 70 ospiti fra sindaci e amministratori e 130 invitati da tutta Italia, con la presenza del segretario generale Maurizio Landini (un ritorno in Romagna dopo la visita dedicata all’alluvione).

"Sono emozionata per una nuova storia che sta per cominciare – spiega Silla Bucci – in un contesto di crisi economica generale, con i temi del lavoro, sanità, alluvione, inflazione, precarietà e bassi salari che vanno affrontati tutti insieme, con forza e determinazione". Alla festa dell’8 settembre al parco di via Ribolle a Forlì, saranno ospiti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il segretario Cgil regionale Massimo Bussandri: approfondiranno le questioni nazionali e locali aperte, con uno sguardo al prossimo futuro politico.

A questo proposito il nome di Maria Giorgini è emerso come possibile candidata a sindaco di Forlì per il centrosinistra nelle prossime elezioni amministrative, ma la segretaria Cgil precisa come "il mio percorso sia all’interno del sindacato e garantisco di proseguire il mio lavoro con serietà e impegno". Il suo nome, prima che si innescasse il toto-elezioni, circolava come prima segretaria provinciale.

I rappresentanti della segreteria organizzativa sono Andrea Maltoni per Forlì, Alessandro Celli per Cesena e Emanuela Castagnoli, segretaria confederale di Forlì: ieri hanno sottolineato "l’importante lavoro di squadra che ha portato all’unificazione per una nuova pagina da scrivere, in cui giovani, donne e lavoro restano al centro della nostra azione". La festa al parco ‘Incontro’ di via Ribolle sarà "un’occasione per trovarsi insieme – precisa Giorgini – per una giornata ricca di musica e buona cucina".

Alle 21 sarà previsto il concerto degli España Circo Este, una band giovane composta da ragazzi forlivesi che propone un genere indie pop con oltre 100 date in Italia, Europa e America: in questi mesi hanno continuato a suonare per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dall’alluvione. Sul versante gastronomico cucina aperta dalle 19.30 con paella su prenotazione e la tradizionale cucina romagnola.

