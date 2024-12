Natale 2024 a Forlì: regali culturali tra cinema, arte e teatro

Per questo Natale 2024 sono numerose le iniziative che permettono di regalare la cultura tramite eventi adatti a pubblici di tutte le età e gusti, con lo scopo di valorizzare e riscoprire il patrimonio artistico e culturale di Forlì, per uscire di casa e dai propri schermi tecnologici e condividere del tempo di qualità in famiglia o con gli amici. Ma anche da soli. Si tratta inoltre di proposte acquistabili in maniera facile e veloce da casa, adatte quindi a chi corre all’ultimo ai ripari per i regali natalizi.

Partendo dal cinema, la piccola ma accogliente Sala San Luigi offre per quest’anno due ‘pacchetti regalo’ composti da uno o più ingressi agli eventi in tabellone. ‘Regala una risata’ include uno o più biglietti per gli spettacoli del ‘San Luigi Comedy Night’, come ‘Trop Secret Show’ di Andrea Fratellini (11 gennaio), ‘Millennium bug’ di Davide Calgaro (7 febbraio), ‘Cruda e nuda’ di Alice Mangione (14 marzo) e ‘Fuga dall’algoritmo’ di Giulio Armeni (11 aprile). Per gli appassionati di cinema c’è l’alternativa ‘Regala il grande schermo’, con uno o più buoni ingresso per le proiezioni del martedì, del sabato e della domenica. Entrambi i pacchetti sono regali perfetti per i pubblici più giovani, già interessati alle rassegne originali proposte dalla Sala. È possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli dal sito www.liveticketi.it/salasanluigiforli o scrivendo a info@salasanluigi.it.

Per gli amanti dell’arte, invece, i Musei San Domenico hanno pensato all’iniziativa ‘Biglietto open’, un ticket che permette di accedere alla mostra ‘Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’ (ai musei dal 23 febbraio al 29 giugno 2025) in qualsiasi momento, senza dover scegliere una data o un orario, e saltando la fila, al prezzo di 12 euro (al posto dei 16 originari). La promozione, attiva fino al 6 gennaio, è un’ottima idea regalo per avvicinare al San Domenico le persone (e le generazioni) che più si considerano distanti dal mondo dell’arte, per condividere un momento di scoperta di qualcosa di nuovo.

L’ambito che offre più iniziative è quello teatrale, a partire dal Teatro Testori. Il ‘biglietto sospeso’, realizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, l’Unità Minori e il Centro Servizi per l’Integrazione del Comune di Forlì, dà la possibilità agli spettatori di donare 5 euro per permettere l’ingresso a teatro a bambini e ragazzi in reale stato di necessità. Tra gli spettacoli che l’iniziativa include ci sono ‘Casa’ (8 febbraio) e ‘The Barnard Loop’ (21 febbraio): per maggiori informazioni è possibile contattare progetti@teatrotestori.it o 375 8349548.

Quest’iniziativa rientra nel più ampio ‘Christmas Pack’ del Testori, attivo fino all’8 gennaio: una gift card per 2 spettacoli a 24 euro o per 3 spettacoli a 36 che si concretizza in un voucher email da spedire al destinatario del regalo, che dovrà poi ritirare fisicamente i biglietti in teatro nel giorno del primo spettacolo previsto. Gli eventi compresi annoverano ‘Frankenstein’ (21 gennaio), adattamento della celebre opera di Mary Shelley con cuffie wireless, ambientazioni virtuali e avatar olografici; e ‘L’estasi della lotta’ (15 aprile), che ripercorre la vita della scultrice francese Camille Claudel. Per informazioni e prenotazioni 0543.722456; progetti.teatrotestori@elsinor.net.

Infine, un’ulteriore iniziativa in ambito teatrale riguarda il Teatro delle Forchette, che propone come presente l’offerta ‘Christmas Poker’, che con l’acquisto di tre biglietti per gli spettacoli in programma regala un quarto biglietto gratuito, per un costo di 45 euro complessivi per quattro spettacoli. L’offerta è valida nei cartelloni gestiti dall’associazione, tra cui lo stesso Testori, il Teatro Comunale di Predappio e il Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli.