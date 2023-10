Nei negozi ci saranno spazi per Kasanova

Unieuro annuncia di aver siglato un’importante partnership strategica con Kasanova, che prevede l’inserimento dei prodotti della categoria casalinghi di Kasanova negli store Unieuro con la realizzazione di una nuova rete di corner dedicati. L’operazione coinvolgerà 54 negozi della catena entro dicembre, in progressiva espansione nei prossimi due anni.

Il progetto è parte integrante del piano strategico di Unieuro ‘Beyond Omni Journey’ e rappresenta una delle iniziative centrali, che punta a intercettare un numero sempre crescente di bisogni legati al mondo della casa. "Siamo molto soddisfatti di questa partnership – ha commentato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro (foto) – che ci consente di rafforzare e ampliare la proposta commerciale nel segmento homeware e di offrire al nostro cliente un’esperienza più completa e personalizzata in grado di intercettare e rispondere alle sue esigenze. Questa operazione rappresenta uno dei punti centrali del nostro piano strategico, e un importante passo per ampliare l’esperienza omnicanale dei nostri clienti, sempre più al centro di un ecosistema completo, integrato e personalizzato".

Gli fa eco Maurizio Ghidelli, amministratore delegato di Kasanova: "Per noi, che abbiamo a cuore i negozi, realizzarne uno esclusivo nelle realtà Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, rappresenta un onore e una sfida interessante. Siamo convinti che con l’apertura degli shop in shop Kasanova all’interno di Unieuro la sinergia fra le due categorie verrà sublimata".

ma. bo.