Nella selva delle bollette. Un ufficio per gli utenti:: "Risolviamo problemi"

A volte destreggiarsi nella giungla della burocrazia domestica può essere molto complicato, lo sanno bene Gabriele Baffoni e Mattia Brugia del nuovo sportello Cab, Centro assistenza bollette: un progetto nato in tutta Italia a tutela dei consumatori. Nell’ufficio di via Giorgio Regnoli 10/A ogni giorno si dà una mano a privati e aziende nella gestione delle utenze. "Ci occupiamo di ogni genere di casistica – spiegano –, a partire dalla tutela rispetto a broker e call center che ogni giorno ci raggiungono telefonicamente, fino ad arrivare all’aiuto nella lettura della bolletta, ma ci occupiamo anche della comparazione tra le varie proposte del mercato libero dell’energia, di volture, subentri e nuovi allacci".

Insomma, tutto ciò che riguarda acqua, luce e gas e telefonia: "Riceviamo nel nostro ufficio, ma non solo – continuano –: infatti abbiamo notato che, se i privati ci raggiungono volentieri in sede, spesso le imprese non ne hanno il tempo, perciò un giorno alla settimana andiamo in azienda". Il tempo è la parola chiave: "Il nostro obiettivo, in fondo, è questo: sollevare le persone di un impegno che può diventare un onere gravoso in giornate già molto piene".

Lo sportello si occupa anche di alluvione: "Abbiamo appreso di una delibera Arera che riconosce un indennizzo da maggio a ottobre su luce, gas, acqua e rifiuti per tutte le persone e le aziende coinvolte dall’alluvione. Si tratta di una possibilità che molti non conoscono o della quale non hanno in programma di avvalersi nel timore di trovarsi alle prese con moduli complicati, perciò noi offriamo un aiuto e uno snellimento delle pratiche grazie anche a una certificazione delle zone alluvionate che ci ha fornito il vicesindaco Daniele Mezzacapo". Le domande per ottenere i rimborsi, però, non possono tardare troppo, infatti la scadenza è il 31 marzo: "Perciò siamo aperti ogni giorno con orario continuato dalle 9 alle 19.30 fino a fine mese". Tutti i servizi forniti dallo sportello Cab sono sempre gratuiti. Per chiedere un appuntamento si può fare riferimento al numero 347.5220765.