Nickelharpa Resonance in concerto alla sala Aramini

Il palco del Forlimpopoli Folk Club è pronto ad accogliere il gruppo Nickelharpa Resonance che presenta il concerto ‘L’estasi d’amore - Il vostro dolce dominio domina il mio cuore’. Il nuovo appuntamento della rassegna promossa dalla Scuola di Musica Popolare è in programma questo pomeriggio alle 17 all’interno della Sala Aramini in via Ghinozzi 3.

Ad esibirsi saranno: Paolo Cereda (viola d’amore a chiavi, ghironda), Giulia Colombo (viola d’amore a chiavi, arpa, canto), Roberto Gardelli (viola d’amore a chiavi, percussioni, canto), Riccardo Dossi (viola d’amore a chiavi, oud, liuto, percussioni, canto) e Marco Suppo (nyckelcello, viella a chiavi, cornamusa, canto). Il concerto proporrà una selezione di canzoni e danze amorose dal XIV al XVI secolo, i brani musicali saranno preceduti da brevi letture poetiche. Il progetto musicale Nyckelharpa Resonance è nato nel 2016 dall’incontro di musicisti accomunati dalla passione per la nyckelharpa, conosciuta anche come viola d’amore a chiavi. La compagine si è poi arricchita con altri strumenti – percussioni, ghironda, cornamusa, arpa e oud –, per dar vita a un repertorio che parte dalla musica antica e arriva fino alla musica popolare contemporanea. Ingresso a offerta libera.

Matteo Bondi