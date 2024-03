"Noi con Zattini? Sosteniamo la persona, non l’orientamento"

Italia Viva Forlì-Cesena ha deciso di sostenere alle prossime elezioni amministrative il candidato di centrodestra Gian Luca Zattini: una scelta non scontata, visto che il partito nel resto del Paese si è spaccato, mentre a Cesena il sostegno andrà alla lista civica di centro che sostiene Marco Giangrandi.

"Nessuna deriva: puntiamo su idee e persone", sottoliena il presidente provinciale Tommaso Pirini che prosegue: "La partecipazione della base è fondamentale nelle scelte politiche, infatti sia a Cesena sia a Forlì, c’è stato un serrato dialogo democratico, portato avanti insieme ai presidenti territoriali, Andrea Guiduzzi e Leonardo Gallozzi, che ha preso in esame le opportunità che la politica nei territori ha fatto emergere. Il nostro ruolo è sempre stato terzo, rispetto ai due poli nazionali, che tendono ad estremizzare sempre più, sia a destra con Meloni e Salvini, sia a sinistra con Conte e Schlein, in entrambi i casi condividiamo ben poche idee e principi. Sul territorio però cerchiamo di essere pragmatici e calare i principi nazionali sulle situazioni locali, spesso varie ed eterogenee. L’obiettivo del partito non è eleggere a tutti i costi qualcuno, ma dare un contributo coerente e concreto alle amministrazioni locali, per migliorare la qualità della vita dei cittadini romagnoli".

La scelta delle coalizioni da sostenere, secondo Pirini, è avvenuta "senza guardare alla provenienza partitica delle persone, spesso non identificata, ma alle idee e alla capacità di realizzarle e di collaborare. Ci teniamo a rimanere liberi di poter esprimere il nostro punto di vista, in modo critico ma sempre costruttivo, per una visione coerente della nostra Romagna".