"Non è il sindaco che ha pensato quei luoghi"

"Mai così tanti cantieri in città", così ha dichiarato il sindaco Gian Luca Zattini nella sua intervista di inizio anno al Carlino, prima di lanciarsi in un lungo elenco di lavori in corso. Non ci stanno gli esponenti di Europa Verde Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi: "Zattini racconta una realtà che non c’è, non affrontando i veri problemi che vedono purtroppo questa città avviata verso un inesorabile declino che è sbagliato nascondere sotto lustrini o progetti ideati da altri, resi possibile da una massa di denaro, il Pnrr, mai vista in precedenza e irripetibile".

Creta e Ronchi puntano il dito sui luoghi della cultura cittadini: "Non c’è progettualità nel riempire di funzioni i vecchi contenitori della città, fra l’altro attingendo a idee altrui come nel caso della Ripa o del quarto lato del secondo chiostro del San Domenico, o completando progetti già avviati e finanziati come nel caso dell’ex Santarelli, dell’ex Gil". Secondo i Verdi, Zattini "non fa i conti con la futura gestione e i suoi costi". E sbaglia "nello smantellamento di musei perfettamente funzionanti come palazzo Romagnoli, per metterci temporaneamente parte della biblioteca e senza sapere cosa farne dopo".

Critiche anche per altri progetti ultimati: "Gli squallidi appartamenti all’ex Universal e il futuro studentato all’ex Hotel della Città non sono certo frutto di elaborazioni della giunta quanto idee concretizzate dalla Fondazione Carisp, che sempre più si rivela come vero centro decisionale della città". Dito puntato, infine, anche per quanto riguarda la gestione di altri problemi cittadini: "È ignorata del tutto la questione abitativa che richiederebbe un lavoro quotidiano, diverso dalle inutili e dannose scorciatoie costituite dalla possibilità di demolire gli edifici storici ed è diverso dal tagliare nastri o montare improbabili accrocchi per farsi selfie su una costosa e inutile rappresentazione di un inesistente ‘miglio bianco’".