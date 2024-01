Non solo cani: a Ladino la benedizione degli animali

E’ sempre molto suggestiva la benedizione degli animali che la seconda domenica di gennaio si celebra nella parrocchia di Ladino, frazione forlivese a due passi da Terra del Sole. Tanti i partecipanti alla liturgia presieduta da don Marino Tozzi al termine della santa Messa, durante la quale viene benedetto il pane, poi distribuito ai fedeli. Tra i devoti anche i parrocchiani di Villa Rovere, Ciola e della cittadella medicea. Nel volgere di pochi istanti l’area verde che abbraccia la chiesa di San Martino si popola di tante persone in compagnia di cani, gatti, galline, pesci e criceti. Numerosi poi i cavalli che raggiungono il giardino dalle campagne.

Letta la preghiera e impartita la benedizione, va in scena l’abituale momento conviviale con tutti i presenti a gustare allegramente una fetta di panettone, accompagnata da un bicchiere di vin brulè o una cioccolata calda, ideali per contrastare la temperatura ‘artica’. Un freddo testimoniato dai residui di galaverna sull’erba. Buffo protagonista del dopo cerimonia il gallo Lukaku, pelo bianco e zampette blu, goloso consumatore di panettone e catalizzatore della curiosità dei cani, accorsi sotto al gazebo allestito dai volontari.

La cerimonia è in programma nella settimana in cui la Chiesa ricorda la figura di sant’Antonio abate, protettore degli animali. Secondo la consuetudine invalsa nelle campagne, la sera prima della celebrazione la sacra immagine del santo eremita viene posta all’interno delle case e nelle stalle per scongiurare le malattie. All’indomani, il pane benedetto viene dato in pasto a tutti gli animali, in particolare quelli ammalati affinchè possano guarire. Peculiare l’iconografia del santo eremita egiziano, ritratto con accanto un porcellino, diversi animali da cortile e una vivida fiamma ai piedi. Domenica prossima la cerimonia di benedizione degli animali è in programma a Castrocaro, dove è stata introdotta da don Urbano: l’appuntamento è alle 15.30 davanti al sagrato della chiesa, in piazzetta monsignor Adalberto Mambelli.

Francesca Miccoli