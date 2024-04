Nonno Banter e Comune, firmata la convenzione

È stata firmata la convenzione tra l’associazione ‘Nonno Banter 57’ e il Comune di Meldola. Grazie alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione, l’associazione, che recentemente ha inaugurato la sala giochi in via Montanari 6, darà la possibilità a grandi e piccini di usufruire gratuitamente dei propri spazi tutti i sabati mattina. I bimbi potranno così divertirsi con i giochi in legno di Walter Turci, alias Nonno Banter (primo da destra nella foto con il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori Jennifer Ruffilli e Michele Drudi).