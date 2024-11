Note sulle orme dei Beatles per solidarietà

Saranno due serate di musica, canto, danza, teatro e solidarietà quelle organizzate dalla Soul Brothers Company e dal Lyons Club Forlì Host in collaborazione con il Comune. Giovedì 28 e venerdì 29 alle 21, andrà in scena al teatro Dragoni l’evento ‘The Beatles’ History. La Storia, la leggenda e la musica’ del quartetto di Liverpool che avrà come filo conduttore il brano ’All you need is love’: un inno all’amore e alla pace, una canzone tra le più conosciute al mondo, si trasformerà in solidarietà attiva, in quanto l’incasso sarà devoluto all’impresa sociale CavaRei e all’organizzazione di volontariato che opera a sostegno del deficit del trasportatore di Riboflavina ‘Cure Rtd Italia’.

"Siamo estremamente grati agli organizzatori – hanno esordito il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore alla cultura Michele Drudi – con i promotori e gli organizzatori per aver scelto ancora una volta il nostro Dragoni per il loro spettacolo e soprattutto per la solidarietà nei confronti dei più fragili a partire da CavaRei con la quale collaboriamo su un progetto fondamentale come il recupero del Palazzo del Podestà". Sotto la conduzione di Pasquale ‘Gerry’ Di Maio, hanno poi spiegato il senso dell’iniziativa Luciano Valentini (Lions Club Forlì Host), che ha ringraziato il socio Giancarlo Giusti per l’organizzazione, mentre Michela Schiavi di CavaRei ha ricordato che i fondi raccolti serviranno a trovare nuovi spazi per far lavorare i 40 ragazzi dell’impresa sociale. A sua volta Fabrizio, Marina e Bruno hanno precisato il raggio d’azione di Cure Rdt Italia (la sede centrale è a Dallas nel Texas) che finanzia la ricerca sul deficit del trasportatore della riboflavina, una sordità genetica sindromica caratterizzata da neuropatia periferica e cranica, che causano debolezza muscolare, perdita sensoriale e paralisi diaframmatica. Infine i musicisti Riccardo Bacchi e Angelo Tozzi della Soul Brothers Company, nata nel 2013 e ora composta da 13 elementi, hanno precisato la scaletta dello spettacolo che vedrà tra gli altri protagonisti la The Blackbirds Orchestra.

"Saranno presentati 25 brani dei Beatles, un repertorio che va dal 1962 al 1971, alternati da racconti, video ed esibizioni di Lyrical Scuola di danza, oltre alla special guest Sonia Zanzi in arte Sonia Davis. Il tutto accompagnato dalla voce narrante della musicologa Marcella Pappiani e di Giovanni Bertoni, pianista volontario dell’Ospedale Morgagni. La serata di venerdì 29 è già sold out, ma restano molti posti per quella di giovedì 28. Prevendite e info: 338.9544004, 333.4563906 e 328.2695543. Ingresso 15 euro. Fuori dal Teatro il pubblico sarà accolto da Chicchiamo, il bar truck di CavaRei.

Oscar Bandini