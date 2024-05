Nuova pavimentazione stradale, da domani cantiere per tre giorni

Da domani (salvo condizioni meteo avverse) è previsto un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale di via Padulli. Durante le lavorazioni si potrebbero creare disagi alla circolazione. I lavori si protrarranno per circa 3 giorni lavorativi. Saranno momentaneamente modificate circolazione e sosta, verrà chiusa una carreggiata con senso unico alternato e suggerimenti di deviazione su percorsi alternativi nelle strade limitrofe ossia scelta consigliata di ingresso in tangenziale da Viale Bologna rotonda dei Fiori.