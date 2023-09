Nuova scuola materna, partono i lavori a Meldola

Sono iniziati a Meldola i lavori di costruzione della nuova scuola materna, in sostituzione dell’attuale ’Giramondo’. Adiacente alle scuole medie, consentirà la creazione di un unico polo scolastico pubblico dedicato alla fascia 3- 6 anni. Un progetto corposo dal costo di 1.522.355 euro. Per la precisione 891.000 euro provengono dal Pnnr tramite Ministero dell’istruzione e del merito; 99.000 euro da fondi propri del Comune di Meldola e altri 70.000 euro dal fondo per avvio opere indifferibili tramite Ministero dell’Istruzione. Il progetto – curato dall’architetto Massimiliano Piccinini, dall’ingegnere Lara Mambelli e da Gabriele Caroli e Iacopo Sampieri –, prevede la ristrutturazione, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico.

"Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Benedetta Zaccarelli e alle maestre per la gestione delle due scuole materne in questi anni – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – e per la collaborazione a questo importante progetto che consentirà una razionalizzazione dei servizi didattici e il miglioramento, in termini di funzionalità e sicurezza, dell’edilizia scolastica. Ma il ringraziamento va esteso anche ai dipendenti comunali del Servizio tecnico, in particolare ai professionisti incaricati. Si tratta di una grande soddisfazione – concludono – per questa opera pubblica molto importante per tutti i bambini della nostra città e per le loro famiglie".

Il cantiere dovrà essere eseguito nello stesso plesso scolastico in cui saranno contestualmente in corso altri due analoghi lavori oggetto di separate procedure di affidamento, sempre finanziati dal Pnrr, sulla palestra e per la realizzazione di nuova scuola materna, mantenendo altresì la piena fruibilità della scuola media. La ditta incaricata, la Delta Impianti Srl di Marano (Napoli), dovrà terminare i lavori entro luglio 2024, permettendo in tal modo l’avvio nella nuova struttura il 1° settembre dell’anno scolastico 2024-25.

Oscar Bandini