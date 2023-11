"Nuove strutture ospedaliere: lavori in ritardo"

Sull’ampliamento del pronto soccorso e la realizzazione del nuovo padiglione su due livelli dove collocare le attività sanitarie di sala parto, ostetricia e pediatria è intervenuto il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli (foto): "I lavori per l’ampliamento della camera calda del pronto soccorso di Forlì risultano molto indietro – sostiene il leghista forlivese –. Peraltro si tratta di un intervento indifferibili ed urgenti dalla città. Per le attività sanitarie di sala parto, ostetricia e pediatria, secondo i responsabili del progetto, il quadro dell’opera non trova l’intera copertura finanziaria. Spero di sbagliarmi. Ma comunque la Regione per anni ha privilegiato alcuni nosocomi a discapito di altri".