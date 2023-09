Nuovo punto di raccolta fanghi Ecco come accedere

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha messo a disposizione un punto di raccolta di materiale terroso e fanghi asciutti provenienti dai territori colpiti dall’alluvione. L’accesso è consentito da via della Croce, laterale della via Emilia. Secondo quanto definito dalla Regione Emilia Romagna, il conferimento è consentito ai soggetti che comunicheranno: date e orari di accesso; targa del veicolo che accederà al sito; quantitativo e provenienza del materiale; autocertificazione della verifica eseguita di assenza di contaminazioni, nonché di rifiuti estranei dopo avvenuta operazione di cernita.

La comunicazione dovrà avvenire all’indirizzo: [email protected]. L’oggetto della comunicazione dovrà essere rigorosamente il seguente: conferimento terreni in destra idraulica fiume Ronco a monte di via della Croce in Comune di Forlimpopoli.