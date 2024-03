Nuovo servizio notturno e organici, l’Ugl annuncia un sit-in di protesta

Delmo Crociani, segretario regionale del sindacato Ugl per le Autonomie, ha annuncia una protesta degli agenti di polizia locale che si concretizzerà nei prossmi giorni con un sit-in in piazza Saffi sotto le finestre del municipio. L’Ugl contesta "l’adozione di misure non concertate con le parti sociali, come la sperimentazione del servizio notturno a partire da aprile –, il disatteso potenziamento degli organici e l’impossibilità per il personale di accedere alla mobilità interna verso altri uffici dell’ente". Crociani inoltre specifica che "la protesta s’è resa necessaria a causa di un prolungato e ormai inaccettabile tergiversare e sostanziale immobilismo dell’amministrazione comunale e dei vertici del corpo della polizia locale, su problemi da risolvere come il sempre più esiguo numero di agenti a fronte di sempre maggiori compiti loro assegnati e la ridistribuzione dei carichi di lavoro". L’attività notturna , prosegue, "influirà negativamente sovraccaricando una forza lavoro che non raggiunge il limite necessario di organici. Il copro dovrebbe essere di 142 unità a tempo determinato, mentre oggi è solo di 102".