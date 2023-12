’Nuovo Zibaldon . Rumagnol’ al Verdi

Alle 21, il sipario del teatro Verdi di Forlimpopoli si alzerà sul ’Nuovo Zibaldon Rumagnol’, miscellanea di scenette comiche e farse in dialetto, messa in scena dalla storica Cumpagnì dl Zercia per una serata all’insegna del divertimento. A promuovere lo spettacolo è il Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro della Croce Rossa Italiana.

Il ricavato della serata sarà utilizzato per i corsi di ippoterapia per i ragazzi diversamente abili. I biglietti si possono richiedere presso il Comitato Cri di Forlimpopoli-Bertinoro. Info: 333.2269970 333.6280755.