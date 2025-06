Oggi i prof Perullo e Montanari Poi la voce degli Ex-Otago

Nicola Perullo, Massimo Montanari, Jacopo Veneziani e Maurizio Carucci sono gli ospiti dei primissimi giorni della Festa Artusiana che da domani e per nove sere animerà le serate dell’estate forlimpopolese. I primi due, Perullo e Montanari, apriranno con il convegno ‘Intelligenze Alimentari’, organizzato da Casa Artusi, alla chiesa dei Servi alle 18. In un tempo in cui l’Intelligenza Artificiale domina il dibattito pubblico – oscillando tra visioni entusiastiche e paure distopiche – questo dialogo propone di ripensare il concetto stesso di ‘artificio’. Il cibo diventa così il campo ideale per immaginare una nuova idea di qualità: non figlia dell’ossessione per l’innovazione, ma frutto di una sapienza rigenerativa, radicata nei saperi lenti, umani, consapevoli.

Domani alle 19, sempre a Casa Artusi, sarà il cantante degli Ex-Otago, Maurizio Carucci, a raccontare la storia di Cascina Barban con la presentazione del suo libro tra musica, agricoltura e nuove visioni di vita. Un incontro speciale in cui Carucci, partendo dal suo libro d’esordio ‘Non esiste un posto al mondo’, dialogherà con Mattia Fiandaca, gastronomo di Casa Artusi, per raccontare la sua esperienza di vita in Cascina Barban, un collettivo agricolo impegnato nel recupero della biodiversità vitivinicola in alta montagna. Un esempio concreto di ritorno alla terra, alla lentezza e alla sostenibilità.

Il 1 luglio, alle ore 20,45, sarà invece l’arena della rocca ad ospitare Jacopo Veneziani in un viaggio tra arte, vino e cultura alimentare. Il celebre storico dell’arte e divulgatore sarà protagonista dell’incontro ‘L’Arte di mangiar bene’, per una conferenza che promette di conquistare tutti gli amanti della cultura gastronomica e dell’arte. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione: casartusi.it.