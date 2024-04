Oggi incontro sul problema ’mutui variabili’

Questo pomeriggio alle ore 18 Federconsumatori organizza un’assemblea pubblica su tasso variabile di interesse applicato basato su Euribor che si terrà nella sala Bruno Pizzica di via Pelacano 12. L’evento rientra nel piano di attività di informazione, controllo e reclamo per i mutui e i finanziamenti in essere fra settembre 2005 e maggio del 2008.

Sempre nello sesso luogo domani pomeriggio alle ore 17 si terrà un ulteriore incontro che questa volta sarà incentrato sui numerosi disservizi delle linee telefoniche che interessano alcune delle zone alluvionate in città. L’adesione agli incontri è aperta a tutti i cittadini interessati.