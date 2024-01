Oggi la benedizione degli animali

Si tiene oggi alle 15.30 davanti all’ingresso della chiesa dei Ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro la benedizione degli animali, liturgia introdotta dal parroco don Urbano Tedaldi in occasione della celebrazione di Sant’Antonio abate, protettore degli animali, della campagna e del mondo rurale. Lo scorso anno in piazzetta monsignor Mambelli parteciparono numerose persone con cani e gatti e persino un cavallo. Al termine della benedizione e delle messe di giornata, sarà distribuito il pane benedetto, confezionato in singoli sacchetti collocati nel teatrino parrocchiale.

Si è svolta la scorsa domenica, invece, la cerimonia nel grande giardino della chiesa di San Martino in Ladino. Da tradizione infatti nella frazione forlivese alle porte di Terra del Sole la liturgia è in calendario la seconda domenica di gennaio e non il giorno festivo cronologicamente più vicino alla festa di Sant’Antonio abate, il 17 gennaio.

Francesca Miccoli