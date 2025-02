Omaggio a Nadiani. Bollo speciale delle Poste grazie al Circolo filatelico

Nel 120° anniversario dalla sua nascita e 20° dalla sua morte, Poste Italiane realizza un bollo speciale dedicato all’illustratore forlivese Ettore Nadiani. L’occasione è quella del Convegno Filatelico Numismatico in programma oggi e domani alla Fiera di via Punta di Ferro dalle 10 alle 18 (domani dalle 9 alle 17); ingresso libero. Su richiesta del Circolo Filatelico Numismatico forlivese, c’è l’opportunità di realizzare un bollo speciale con la dicitura: ‘Convegno filatelico numismatico ‘Città di Forlì’ in omaggio a Ettore Nadiani’ (1905-2005). L’immagine che la accompagna non solo raffigura Nadiani ma incarna anche il suo stile così originale.

A vent’anni dalla morte (pochi giorni fa la ricorrenza, era il 30 gennaio), il ricordo di Nadiani è ancora vivissimo per i tanti che hanno le sorriso per le sue caricature, molte delle quali erano realizzate per il Carlino e pubblicate sul nostro giornale. Con la propria matita, il popolare artista sapeva cogliere l’anima di tanti personaggi della Forlì del passato, riuscendo a catturare lo spirito di un’epoca. Non meno apprezzata un’altra sua attività: la realizzazione delle copertine della rivista ‘La pié’ e di quadri ad olio. Vere e proprie opere d’arte che ne fanno uno dei nomi più importanti della Forlì del Novecento, da riscoprire in occasione degli anniversari.

Sempre nella giornata di domani dalle 9.15 alle 14.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane di Poste Italiane allestito presso la Fiera di Forlì in via Punta di Ferro 4. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / ufficio postale Forlì centro / Sportello filatelico piazza Saffi 28 – 47121 Forlì.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it