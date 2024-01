Open day al nido. La Coccinella

Fino al 15 febbraio sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia La Coccinella di Castrocaro Terme e Terra del Sole (via del lavoro 20) per l’anno 2024-25. La scuola accoglie bimbi di età compresa tra i 9 e i 36 mesi. Sabato dalle 9.30 alle 12 è in programma un open day per consentire ai genitori di incontrare il personale educativo, disponibile a fornire informazioni sugli aspetti pedagogici e organizzativi che caratterizzano il nido, a far visitare i locali della struttura e a rispondere a ogni domanda e curiosità.

I posti disponibili sono riservati, prioritariamente, nell’ordine: agli utenti già iscritti nell’anno educativo 2023-24; agli utenti, residenti nel territorio comunale, diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali; ai residenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole; infine ai non residenti o agli iscritti fuori termine. Entro il 29 febbraio verrà comunicata la lista degli iscritti (info danielepellegrinelli@formulaserviziallepersone.it o 0543.474889).