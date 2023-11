Operai in strada, gimcane in vista

Da lunedì scatta una nuova fase dei lavori di Hera in viale dell’Appennino e viale Risorgimento per le operazioni di spostamento delle reti acqua, gas e fognature propedeutiche ai lavori Anas per la realizzazione del terzo lotto della Tangenziale Est di Forlì. Il cantiere coinvolgerà fino al 16 febbraio 2024 la zona che va da viale Risorgimento alla rotatoria Molino del Fico fino a viale dell’Appennino.

I veicoli provenienti da viale dell’Appennino che intendono immettersi in viale Risorgimento saranno deviati verso percorsi alternativi in via Ribolle ed in via Placucci, mentre quelli provenienti da viale Risorgimento che intendono immettersi in viale dell’Appennino saranno deviati verso percorsi alternativi in via Quarantola (tratto viali Risorgimento- dell’Appennino) e in via Quarantola (tratto fra Viale Risorgimento e via Mazzatinti).