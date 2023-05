Operaio metalmeccanico per contratto a tempo pieno

Un’azienda di Forlì cerca un operaio o un’operaia metalmeccanicoa preferibilmente con esperienza. La risorsa si dovrà occupare di lavorazioni di ferro, pannelli e pre-montaggio attrezzature da installare. È richiesto il possesso della patente B e di un mezzo proprio ed è gradito il possesso di qualifica professionale, di attestato relativo al settore metalmeccanico e del patentino del muletto. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato in caso di candidati di età inferiore a 36 anni, che non abbiano mai sottoscritto contratti a tempo indeterminato in precedenza, con orario a tempo pieno.

Per candidarsi è necessario essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te cliccando sul pulsante "invia candidatura" e seguire le istruzioni riportate entro venerdì 26 maggio.