Operatore di mezzi pesanti per azienda edile

Azienda edile addetta costruzione metanodotto in zona Cesena sud cerca operatori/ operatrici per mezzi pesanti, macchine movimento terra, escavatori, sideboom e mezzi pesanti per scavi, ripristini, posa metanodotto. Necessaria esperienza nella mansione, preferibilmente nella posa metanodotti. Preferibile formazione sulla sicurezza e attestato conduzione mezzi. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’azienda cerca anche camionista con patente C, possibilmente con esperienza. Preferibile formazione sulla sicurezza, indispensabile essere automunito/a. Per candidarsi, dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.