Operazione della Finanza. Telefonini, sequestrati 15mila accessori falsi

La Guardia di Finanza di Forlì ha sequestrato più di 15.000 accessori per telefonia contraffatti e 3.000 articoli che violavano il codice del consumo. Uno degli interventi è avvenuto in un negozio gestito da un commerciante di origine cinese, dove sono stati sequestrati oltre 3.000 prodotti di cartoleria non conformi alla norma e una quarantina di cosmetici contenenti una sostanza vietata dal marzo 2022 dalla Commissione europea per la sua possibile tossicità. Nel corso dello stesso intervento i Finanzieri hanno rinvenuto una ottantina di accessori per telefonia, tra cui cuffie wireless, cinturini per smartwatch e caricabatterie, recanti i marchi falsi di una nota multinazionale e sui quali è partita un’indagine per individuarne la provenienza. Per questo, le Fiamme gialle hanno successivamente bussato alle porte di un’impresa lombarda, anche questa gestita da orientali e attiva nel settore del commercio all’ingrosso di apparecchi telefonici. Qui sono stati sequestrati oltre 15.000 accessori contraffatti per un valore di 60.000 euro. I due imprenditori sono stati denunciati per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Il primo è stato deferito anche per la non conformità dei cosmetici commercializzati, oltreché segnalato alla Camera di Commercio per la violazione delle norme previste dal Codice del consumo e la definizione delle sanzioni amministrative, che prevedono pene pecuniarie anche fino a 25.800 euro.