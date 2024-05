Orti in condotta, domani la festa La 13ª edizione della festa degli Orti in condotta a Forlimpopoli, organizzata dalla Condotta Slow Food Forlì - Appennino Forlivese, riunisce 9 scuole del distretto forlivese per un orto-mercato al cortile della Rocca, con prodotti coltivati dai bambini in vendita per l'autofinanziamento scolastico.