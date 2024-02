Ospedale al top nel mondo. Da Dubai al Morgagni per curare le apnee ostruttive notturne

Prosegue la collaborazione tra l’ospedale Morgagni-Pierantoni e il Lishui Central Hospital – Wenzhou Medical University in Cina. Questa volta l’occasione è all’insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico dell’Ausl Romagna. I quattro medici cinesi, che stanno svolgendo un’esperienza professionale a Forlì e all’Irst di Meldola, hanno partecipato alla visita guidata del ‘Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola’. I dottori Gu TengFei, Dai Liya, Wu Hui e NiYuLu e gli studenti del corso di laurea di Medicina sono stati guidati dalla dottoressa Sonia Muzzarelli, conservatrice dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico dell’Ausl Romagna, alla scoperta della collezione che comprende i padiglioni storici, il parco e le opere dell’ex sanatorio di Vecchiazzano. Durante la visita è stato illustrato ai partecipanti anche il volume ‘La cura attraverso l’arte – il patrimonio culturale dell’Ausl Romagna’ (scaricabile gratuitamente al link auslromagna.it/comunita/cura-attraverso-arte). Per l’occasione, è stata realizzata una guida in lingua cinese che sarà presto consultabile sul web.

L’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ è sempre più riconosciuto anche come eccellenza internazionale. In particolare, il reparto di Otorinolaringoiatria si conferma punto di riferimento per le patologie respiratorie del sonno. Faissal Saadeddine, residente a Dubai negli Emirati Arabi, si è rivolto all’unità operativa forlivese, diretta dal dottor Andrea De Vito, per eseguire l’intervento di faringoplastica ed epiglottoplastica per correggere le apnee ostruttive notturne. Si stima che circa un miliardo di persone nel mondo siano colpite da questo tipo di patologia, di cui 425 milioni di soggetti affetti da forme moderate o gravi che richiedono trattamenti specifici. "La sindrome – spiega il direttore De Vito – da apnea ostruttiva nel sonno è un disturbo caratterizzato da pause nella respirazione durante il riposo; questo è dovuto all’ostruzione parziale o totale delle prime vie aree. La tecnica di faringoplastica con filo riassorbibile barbed viene sviluppata e applicata nel nostro reparto da molti anni". Anche il paziente si dice soddisfatto dei risultati: "Sono contento – dichiara il signor Faisal Saadeddine – di aver scelto di curarmi nell’ospedale di Forlì e sono grato al dottor De Vito per la disponibilità e la professionalità dimostrate".