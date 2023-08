Ospitalità, avvio all’insegna dell’arte

Sul colle di Bertinoro è tutto pronto per celebrare l’ospitalità con quattro giorni di festa, da oggi a domenica. La 97ª edizione della Festa dell’Ospitalità si apre stasera sotto il segno dell’arte, con l’inaugurazione, alle ore 19 nel Palazzo Comunale, della mostra dell’artista Francesco Polazzi. Di origini emiliane, classe 1988, Polazzi ha esposto in varie città europee – tra le quali Parigi, Madrid, Londra, Mainz e Oslo – e anche negli Stati Uniti. A contraddistinguere le sue opere un originale uso dei colori e la capacità di rileggere la natura e il paesaggio come memorie personali e allo stesso tempo condivise con lo spettatore. La mostra rimarrà allestita fino al 23 settembre.

Alle ore 21 piazza della Libertà ospiterà per la prima volta Collincanto, concorso per nuovi talenti nato cinque anni fa a Collinello e che ora approda sul colle. Una dozzina gli artisti che si sfideranno per la vittoria. Ospite d’onore della serata sarà Luca Maggiore, cantautore e attore italiano, che ha interpretato il Gobbo di Notre Dame, nell’omonimo musical di Riccardo Cocciante. In piazza della Libertà, inoltre, dalle ore 18 sarà attivo – e lo sarà anche nelle serate successive - lo stand gastronomico a cura delle associazioni locali. Domani sarà il giorno del ricordo di Arnaldo Pambianco, il grande campione di ciclismo morto un anno fa, con l’inaugurazione del murale realizzato dall’urban artist romano, ma di origine venezuelane, Luis Gomez De Teran. Via Oberdan ore 19. Proseguendo con la Cena della Vendemmia sul balcone di Romagna animato dal Loris Ceroni Duo. Sabato alle 16 la Chiesa San Silvestro ospiterà la 22esima edizione dell’Omaggio a Spaldo: concorso di poesia dialettale a cura dall’accademia dei Benigni. A seguire lo spettacolo ‘Brisli – Briciole di poesia romagnola’, scritto e interpretato da Denis Campitelli. Nella serata nel giardino della Rocca andrà in scena l’ultimo appuntamento del cartellone di Bertinoro Estate: sul palco Makkox e Valerio Aprea in un dialogo che esplora la dimensione del cambiamento, climatico ma, soprattutto, del quotidiano. I biglietti sono in vendita su Vivaticket.

L’appuntamento con il rito dell’Ospitalità è per domenica alle 10,30 ai piedi della Colonna delle Anella dove i ‘forestieri’ saranno invitati a staccare una delle buste appese alla Colonna e scoprire, così, l’identità di chi li ospiterà a pranzo. In tutte le serate della Festa, dalle 19 alle 00,20, sarà attivo il servizio di navetta gratuita verso il centro, con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende. Il programma completo della Festa dell’Ospitalità si può consultare sul sito visitbertinoro.it.

Matteo Bondi