Alluvione a Forlì, il Palafiera è occupato dalla Protezione civile: basket, si cerca casa per le semifinali playoff

Forlì, 25 maggio 2023 – La Pallacanestro 2.015 ha conquistato la semifinale playoff battendo Chiusi 3-0 (76-89 il risultato di gara3 nel Senese mercoledì 24 maggio) ma non potrà giocare in casa almeno le prime due partite della prossima serie. L’area della Fiera in generale (e del Palafiera stesso) è infatti il punto centrale dell’organizzazione della Protezione civile, sia per quanto riguarda l’accoglienza dei numerosi volontari arrivati da altre regioni d’Italia, sia per la collocazione di automezzi, strumenti, beni da destinare all’emergenza. Senza contare che questo cozzerebbe con l’accoglienza dei tifosi, per esempio di avere parcheggi disponibili.

Stando così le cose, e di fronte alla grave emergenza dell’alluvione, è impossibile per la società biancorossa sfruttare il proprio fattore campo. Per questo motivo, si valutano altre collocazioni. Tuttavia, ci sono vari ordini di problemi. Il primo è che altri impianti hanno un utilizzo analogo a quello di Forlì: Faenza, per esempio; mentre a Cesena si fanno anche i conti con i danni. Il secondo sono i rispettivi calendari: al PalaDeAndrè, per esempio, è previsto il Ravenna Festival, in altri ci sono comunque impegni. E’ scontato, perciò, che gli appassionati dovranno andare altrove a sostenere la squadra nelle partite più importanti. La semifinale (date ancora ufficiose) dovrebbe giocarsi giovedì 1° giugno e gara2 sabato 3 giugno. L’eventuale gara5 domenica domenica 10 giugno. C’è più ottimismo per l’eventuale finalissima per la promozione.

Marco Bilancioni