Palestra dell’Artusi, lavori al via dal 30 novembre

Nell’ultima seduta del Consiglio provinciale è stata ratificata la variazione di bilancio che prevede la spesa 868.000 euro di compartecipazione da parte della Provincia ai lavori di demolizione e ricostruzione della palestra dell’Istituto superiore ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. "I lavori di demolizione e ricostruzione della palestra, per un investimento complessivo di 2.050.000 euro – commenta il presidente della Provincia, Enzo Lattuca –, sono stati aggiudicati nei giorni scorsi al Ceir Soc. Cons. Coop. di Ravenna e partiranno entro il 30 novembre e termineranno a gennaio 2025". Il resto dei soldi arriveranno attraverso il Pnrr e una compartecipazione del Comune artusiano. "L’intervento sulla palestra dell’Artusi– dichiara Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli e consigliera provinciale con delega alla programmazione scolastica – ci sta molto a cuore, perché dal 2018 gli spazi non possono essere utilizzati dagli 800 studenti che frequentano l’istituto che per svolgere educazione fisica si recano al palazzetto dello sport di Forlimpopoli. Per questo come Comune abbiamo deciso di compartecipare alla spesa con 150.000 euro di fondi comunali. L’occasione dei fondi Pnrr era troppo importante per non essere colta e per fortuna siamo riusciti a concludere le procedure di affidamento in tempo".

ma.bo.