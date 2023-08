Palio, i due borghi si preparano per la festa

A Terra del Sole entrano nel vivo le liturgie che preludono la disputa del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, giunto alla 60ª edizione. Dopo la benedizione del drappo realizzato dall’artista Fernando Mangoni e in attesa del grande evento di domenica, oggi saranno i piccoli contradaioli ad assumere il ruolo di protagonisti. Nel pomeriggio, i bambini inizieranno a colorare le strade ai lati di piazza d’Armi con i simboli di Borgo Fiorentino, il giglio biancorosso (si parte alle 16), e Borgo Romano, il leone rampante (dalle 17.30). Al termine sono previste la merenda e i giochi di gruppo mentre in serata entreranno in azione i più grandi per le rifiniture. Domani si proseguirà con i piccoli che vivranno altri momenti di gioco e condivisione nel pomeriggio di sabato: alle 15.30 per i ‘leoncini’ è prevista la caccia al tesoro (iscrizioni entro oggi, 327.0681129). Sabato, sera della vigilia, sono in programma le suggestive cene propiziatorie nelle lunghissime tavolate allestite nei borghi: in via Mazzini, feudo fiorentino, si cenerà con penne all’amatriciana, salsiccia e patate e ciambella, preferibilmente indossando abbigliamento biancorosso e gadget. Quindi musica con dj Lele, giochi e sorprese fino alle ore piccole (info: 340.0098816, [email protected]). In via Saffi, versante gialloblu, ci sarà la novità dell’area bar, interamente dedicata alla birra e ai pestati, con ingresso libero per tutta la serata. E ancora il gioco a premi ‘Leone in fiera’ e il dj set con SaxoforDj (347.9209655).

Fino a domenica nel Palazzo pretorio si potrà visitare la mostra ‘Alla corte dei Medici, la moda, la bellezza e gli amori’. L’ingresso è libero (dal mercoledì al sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19). Sono infine aperte le iscrizioni alla visita guidata alla cittadella di domenica alle 10.30 con Chiara Macherozzi. La partecipazione alla visita, della durata di 2 ore, ha un costo di 5 euro (gratis gli under 18). Prenotazione obbligatoria entro sabato all’ufficio Iat (0543 769631 – 350 5193970 – [email protected]). Chi lo desidera potrà prenotare anche il posto alla cena di domenica sera alle 20.30 in piazza d’Armi a fianco di vincitori e vinti.

Francesca Miccoli