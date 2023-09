Palio, il sindaco di Prachatice commissario granducale

Sarà Jan Bauer, sindaco della cittadina ceca di Prachatice, a vestire il costume di commissario granducale in occasione della sessantesima edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, in programma domenica a Terra del Sole. A lui toccherà l’onore di dichiarare aperta la sfida tra il Borgo Fiorentino e il Borgo Romano, impegnati ad aggiudicarsi il ‘glorioso vessillo’ nel corso della tradizionale gara di tiro alla balestra. Un riconoscimento legato al decennale rapporto di amicizia tra la località boema e il comune termale, che il 5 settembre 2004 sottoscrissero un patto di fratellanza e gemellaggio.

A promuovere la stretta di mano l’Ente Palio di Santa Reparata guidato da Andrea Bandini e i gruppi storici della cittadella medicea, in virtù dei rapporti instauratisi fra le popolazioni, soprattutto fra i giovani, da tempo protagonisti di proficui scambi culturali. Al pari di Terra del Sole, Prachatice è una città fondata ex novo: la sua nascita risale agli inizi del 1300.

Ogni anno, una delegazione formata da rappresentanti istituzionali e dei gruppi storici di Eliopoli raggiunge la località ceca in occasione della festa del sale. Nell’ultima trasferta, la fascia tricolore Francesco Billi ha ricevuto dal collega Bauer un assegno di 10.000 euro: una somma raccolta dagli ‘amici’ come mano tesa agli alluvionati. Domani alle 10.30 Bauer sarà salutato in seno al polo scolastico mentre alle 11.15 circa è previsto il ricevimento ufficiale nella sala municipale di viale Marconi 81.

Nel corso della cerimonia è previsto un ringraziamento per la generosità dimostrata, non solo in termini economici a fronte di questa calamità, ma anche per un’amicizia sincera e consolidata. Infine un dettaglio singolare: Bauer, già sindaco di Prachatice dal 1998 al 2010 e membro del parlamento ceco, aveva conosciuto il collega Billi in occasione dei precedenti mandati quando l’attuale primo cittadino di Castrocaro Terme e Terra del Sole era un giovane rappresentante dell’associazione Sbandieratori e musici di Terra del Sole e, in seguito, assessore alla cultura della Giunta guidata da Francesca Metri.

Francesca Miccoli