Parcheggio chiuso, è caos. Petetta: "Disguido, scusate"

Una brutta sorpresa, ieri mattina, per alcuni produttori e commercianti che lavorano al mercato coperto di piazza Cavour. Infatti, senza alcun preavviso, hanno trovato chiuso l’accesso al parcheggio in via Gerolimini, vicino al mercato all’ingrosso. Uno spazio che utilizzano da tempo per lasciare i mezzi con i quali trasportano la merce. "Arrivata lì come al solito alle prime ore della mattina, ho trovato chiuso l’accesso al parcheggio – dice Marilena, una produttrice –. Nessuno ci ha avvisato di questa novità e ho dovuto lasciare il mezzo in un’area a pagamento".

Dunque, nessun avviso, nessuna spiegazione, semplicemente accesso chiuso laddove i produttori e i commercianti hanno pieno diritto a parcheggiare, perché, peraltro, sono possesso di una tessera annuale, che è stata loro rilasciata regolarmente anche per l’anno 2024. "Si tratta di un provvedimento di cui non sapevamo nulla e che non è dipeso da noi. Basti sapere che abbiamo rilasciato le tessere per l’accesso al parcheggio anche quest’anno – sostiene Francesco Cortesi, della direzione del mercato –. La decisione dipende dall’assessore Petetta, che, per motivi di viabilità, ha modificato la tipologia dei parcheggi in quell’area". Si tratta di un parcheggio che, secondo l’assessore, era sottoutilizzato.

"I residenti si lamentavano perché il parcheggio, di notte, restava chiuso – spiega l’assessore –. Durante le operazioni di razionalizzazione dell’area, è rimasto chiuso l’accesso. Ma è stato un disguido tra uffici e ce ne scusiamo: ai mercatali sarà garantita la possibilità di parcheggiare con il pass di cui sono in possesso e presto li incontrerò". E promette, l’assessore Petetta, l’individuazione di altri spazi dedicati alla sosta dei commercianti e dei produttori. Paola Mauti