Parco, censimento della lontra: collabora l’Università molisana

È presente la lontra nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna? A seguito di alcune segnalazioni l’ente Parco ha deciso di dare il via al monitoraggio nei fiumi dell’area protetta tosco-romagnola. Infatti è stata firmata una specifica convenzione tra il Parco e l’Università degli Studi del Molise per capire se effettivamente, con una ricerca mirata, la lontra che è tornata in alcune regioni del Nord, da dove non era stata più segnalata da decenni, sia effettivamente presente anche in Emilia Romagna e Toscana a differenza di quanto sostiene il Wwf. L’accordo con l’università molisana nasce dal fatto che il Dipartimento di Bioscienze e territorio di questa università ha un’esperienza di 20 anni nella ricerca e conservazione della lontra euroasiatica. Per il Censimento sono stati impegnati dal Parco 16mila euro.