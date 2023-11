Passeggiata alla scoperta del centro storico

Continuano le passeggiate di ‘Per...Corsi, itinerari di ‘benessere’ promosse daMetropolis: camminate finalizzate a scoprire le memorie storiche attraversando i luoghi più rappresentativi del centro storico di Forlì, in compagnia delle idee che hanno ispirato palazzi, strade e monumenti del passato, con uno sguardo alla programmazione che potrebbe essere ri-calibrata in un prossimo futuro. Appuntamento oggi alle ore 18, con partenza e ritorno da piazza Saffi (ritrovo: lato ingresso Municipio) e direzione corso Diaz, con tappe a: piazzetta Rialto, Palazzo Mangelli, Salsamenteria Tomba, Loggiato medievale, via Bella, e l’ex Chiesa Sacrario Caduti. La partecipazione alle passeggiate è gratuita. L’evento si rinvia in caso di maltempo.