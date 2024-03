Passione e morte di Cristo. Dalla Via Crucis con il vescovo alle processioni nei paesi

Il Venerdì Santo è il giorno dedicato al ricordo della passione e della morte di Cristo, che saranno rievocate anche nelle chiese forlivesi. Le celebrazioni proprie di questa giornata sono la liturgia della Passione e la Via Crucis che sarà proposta pure nelle strade dei paesi e dei quartieri della città e del comprensorio. Le parrocchie del Centro storico di Forlì propongono la Via Crucis cittadina presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, che partirà alle 21 da porta Schiavonia e si concluderà in Cattedrale (in caso di maltempo la celebrazione si svolgerà in Duomo). Al termine si potrà continuare la preghiera personale fino alle 23. Le offerte raccolte, frutto del digiuno, saranno devolute per la colletta a favore della Chiesa in Terra Santa. Via Crucis anche a San Pio X in Ca’ Ossi, nel piazzale antistante la chiesa, con inizio alle 20.30, mentre le parrocchie dell’unità pastorale Selva, Ronco e Santa Rita propongono la Via Crucis che partirà alle 20.30 dalla chiesa del Ronco e si concluderà in quella di Santa Rita.

A Portico alle 21 inizierà dalla chiesa di Santa Maria in Girone la tradizionale processione del Gesù morto, che si svolgerà alle 20.30 anche a Premilcuore con partenza e arrivo alla pieve di San Martino, e alle 20.30 a Bertinoro con partenza dalla chiesa di San Rocco e conclusione in Cattedrale con l’adorazione della croce. Durante il cammino ci sarà la lettura del vangelo della Passione. Via Crucis alle 20 anche a San Benedetto in Alpe, con partenza dalla chiesa del Mulino e arrivo all’abbazia, alle 20.30 a Dovadola dal piazzale Cesare Battisti alla Badia, e a Forlimpopoli, con inizio in Piazza Fratti, tappa nel cortile del monastero delle Agostiniane e conclusione nella basilica di San Rufillo. A Santa Sofia, alle 20.30, con partenza e arrivo alla chiesa del Crocefisso si svolgerà la tradizionale processione del Venerdì Santo, mentre a Meldola il ritrovo è alle 20 nella chiesa di San Francesco per la liturgia della Passione, seguita dalla Via Crucis che si concluderà a San Nicolò. Via Crucis pubblica alle 20.30 a Fiumana, con partenza dalla chiesa parrocchiale e arrivo alla chiesa antica, e alle 21 a San Cassiano di Predappio. Pure a Terra del Sole Via Crucis per le vie del paese alle 20.30, con partenza e conclusione nella chiesa parrocchiale. Il movimento di Comunione e Liberazione propone alle 19 la Via Crucis presso la pieve di San Donato di Polenta.

Alessandro Rondoni