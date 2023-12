Pattinaggio, villaggio e fiera: il weekend ha fatto il pieno

Partenza positiva per gli eventi natalizi in alto Bidente. Deciso il cambio di marcia e di presenze per questo periodo a Galeata dove sabato scorso piazza Gramsci e le vie adiacenti hanno registrato in afflusso di persone di tutte le età ed in particolare di tanti giovani provenienti anche dai comuni vicini attirati non solo dalla pista di pattinaggio ma dalle proposte di tre produttori di Gin (Falterona 1654- Hoppipolla Mazapegul e Cabala).

L’organizzazione della Pro loco Aps affidata in particolare a Ilaria Scarpellini, Margherita e Alice Beoni ha fatto il resto e il sindaco Francesca Pondini si è complimentata per "l’ottima riuscita, orgogliosa della numerosa partecipazione e della collaborazione tra associazioni e giovani dei tre paesi".

Buona la prima anche a Corniolo dove è stato ufficialmente inaugurato dal sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, dall’assessora al turismo Ilaria Marianini che ha coordinato il progetto finanziato con le risorse del Bando Borghi del Pnnr, dal presidente della Pro loco Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli, al Polo Unico famiglie e giovani e all’associazione SpazioArte il ‘Villaggio di Babbo Natale’ che ha attirato subito la curiosità di adulti e soprattutto bambini tra laboratori nella cupola di cristallo, concerto gospel, casa di Babbo Natale, ufficio postale ed Elfi. Sarà possibile fino al 7 gennaio fare acquisti alla ’bottega’ di pezzi di artigianato locale e assaggiare le delizie del territorio nelle casette in legno in piazza Pasquale II.

Tanta gente anche alla fiera di S. Lucia, patrona di Santa Sofia dove protagonisti sono stati in particolare le associazioni di volontariato, i produttori e gli artigiani insieme alle performance musicali della Banda Roveroni. o. b.