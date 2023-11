Pediatria, cosa è cambiato

Alle 16.15, al Centro Operativo Auser di Bertinoro in via Cavour 11, è in programma un incontro dal titolo ’Ai miei tempi io ho fatto così - Cosa è cambiato in pediatria nel tempo’. Ne parlerà la pediatra Laura Borghesi. L’incontro fa parte del ciclo di conversazioni ’Non ci sono più i nonni di una volta’, organizzati da Auser ogni mercoledì fino al 22 novembre, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese

per i bambini che accompagneranno i partecipanti.