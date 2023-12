Per l’albero arriva il vescovo. Dono a Tredozio

Nel pomeriggio di venerdì scorso, giorno dell’Immacolata, come da tradizione è stato acceso il grande e bellissimo albero di Natale in piazza Matteotti a Modigliana. Dopo i saluti del sindaco Jader Dardi e la benedizione del vescovo di Faenza e Modigliana mons. Mario Toso, il presidente della Pro loco Roberto Amaretti ha consegnato il contributo di 3.480 euro raccolto per solidarietà con l’iniziativa ‘A cena col vicino’, svoltasi a fine novembre al mercato coperto, a due incaricati del gravemente terremotato comune di Tredozio. Sono molti gli addobbi, prevalentemente manufatti di legno come fioriere, distribuiti nelle vie e piazze del paese, in attesa che vengano posizionate tutte le luminarie che in tantissime vie, anche del centro storico, creano la tipica atmosfera.

Ed è partita anche l’iniziativa ‘Fortuneda! La spesa mugianésa’ promossa dai commercianti di Modigliana: lotteria che coinvolge le persone che faranno acquisti nei negozi che aderiscono. Intanto prosegue la mostra nell’ex chiesa della Misericordia in piazza Oberdan, con 25 artisti e 70 opere, visitabile su prenotazione: 335.5862158 (Idilio) o 328.5968280 (Antonella).

g. a.