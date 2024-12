"Per ora in centro c’è meno gente"

"Il videomapping mi piace, anche se il volume è un po’ troppo alto. Il tema di quest’anno – La Fabbrica di cioccolato – mi piace di più rispetto al 2023. L’animazione del campanile di San Mercuriale, infatti, era straniante. Credo che, per riqualificare il centro, più di così non si possa fare". Olga Camaiti, 34 anni, presto si trasferirà col marito a Portico di Romagna. "Preferisco fare una passeggiata qui piuttosto che chiudermi in un centro commerciale. Ci sono tanti negozi dove trovare regali originali per Natale. Spero che tutto questo porti gente da fuori e che la bellezza di piazza Saffi possa essere riscoperta. Per ora, però, vedo meno persone rispetto all’anno scorso".