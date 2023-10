Percorso alla scoperta dei tesori nascosti in città

Un percorso alla scoperta di un volto inedito della città, a partire dalla settecentesca ex chiesa di San Biagio vecchia, tra via Dandolo e via Paradiso, fino alla suggestiva arena centrale, nel giardino che ospitava proiezioni cinematografiche all’aperto, alle spalle di Palazzo Albicini, tra corso Garibaldi e piazza Duomo. Un itinerario che unisce in un ideale fil rouge anche il complesso del Buon Pastore, Palazzo Benzi (più conosciuto come Palazzo Braschi), Palazzo Hercolani, la Casa del Mutilato e il monastero del Corpus Domini. L’evento gratuito si terrà oggi pomeriggio dalle 18 e ha titolo ‘Futura memoria’.

Ad organizzare l’evento sono due associazioni culturali: Metropolis e Teatro delle Forchette. "Si tratta di un cammino storico-culturale nel cuore della nostra città – commentano Marco Colonna, Giorgio Garzaniti e Umberto Pasqui, dirigenti di ‘Metropolis’ – che richiama la precisa volontà di recuperare la conoscenza e la coscienza di un patrimonio, materiale ed immateriale ormai dimenticato e da recuperare, per superare l’abbandono, non soltanto urbanistico, ma anche sociale. Numerosi sono gli esempi di aree forlivesi, sia di proprietà pubblica che privata, ricche di storia e di valore patrimoniale che giacciono dimenticate e precluse ai più. Offriamo la possibilità di conoscerle. Nella speranza che questi spazi dimenticati o sottoutilizzati siano recuperati e se ne possano aprire di nuovi". "Si tratta di un percorso con esempi di interesse e di notevole valore storico, artistico e architettonico – spiegano Antonio Stogia e Stefano Naldi, del ‘Teatro delle Forchette’ –. Il programma della giornata sarà allietato con un concerto che si terrà alle 19, ai Giardini Orselli del gruppo musicale ‘Etilisti noti’, per intrattenere i cittadini presenti, a sottolineare il connubio di tutte le arti: architettura, scultura, musica". Il progetto ‘Futura Memoria’ ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Forlì e un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi ed è il primo tassello di una rassegna più strutturata che prenderà il via nel 2024. Per partecipare, il ritrovo e la partenza sono fissati da via Dandolo 2.