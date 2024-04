Piazzale della Vittoria nerazzurro. Tifosi dell’Inter, gioia alle stelle

Il derby Milan-Inter di lunedì sera, con la vittoria dei nerazzurri, ha dato il via anche in città ai festeggiamenti per lo scudetto della Milano nerazzurra. Nonostante il maltempo, tantissimi tifosi si sono riversati in piazzale della Vittoria, il luogo classicamente deputato alle celebrazioni calcistiche: onnipresente – stendardi, bandiere, magliette – il richiamo alle due stelle, vale a dire il numero di scudetti salito già matematicamente a quota 20. Da notare che, con 1.377 soci, la colonia interista in città rende l’Inter Club forlivese uno dei più forti d’Italia. E corona il sessantesimo anno della fondazione col ventesimo titolo italiano.