"Piena fiducia a Figliuolo Bene i nostri sindaci"

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia appoggia il documento dei sindaci di centrodestra delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini che, in riferimento alla gestione del post alluvione, dicono di fidarsi del governo Meloni. "Confidiamo che dal presidente della Regione, nonché subcommissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, fino ai presidenti delle Province alluvionate e agli esponenti della sinistra, ci sia ora la piena consapevolezza e disponibilità di lavorare nell’esclusivo interesse della popolazione: abbiamo davanti una campagna di ricostruzione, non una campagna elettorale", sostiene Buonguerrieri. Che aggiunge: "I sindaci sono coloro che hanno affrontato in prima linea l’emergenza alluvione. Conoscono i problemi del territorio e dei cittadini alluvionati, se ne sono fatti carico, parlano con la gente, ma sono anche consapevoli di cosa ha fatto e sta facendo il governo Meloni e di come si sta portando avanti la fase della ricostruzione e della ricognizione dei danni. Il commissario Figliuolo ha ribadito che le risorse ci sono e soprattutto ha avviato la macchina della ricostruzione".