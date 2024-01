Pieraccioni e ’Lezioni di vita’ gratis all’Astoria

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala arriva Pare parecchio Parigi di e con Leonardo Pieraccioni. Tre fratelli (Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) decidono di esaudire il desiderio del loro padre (Nino Frassica) anziano e malato, ossia fare insieme un viaggio a Parigi. I tre fratelli, però, saranno costretti a fare finta di partire da Firenze alla volta di Parigi a bordo di un camper, senza uscire mai dai confini di un maneggio per cavalli, dato che le condizioni di saluta del padre non gli consentono di lasciare la struttura in cui è in cura. Il ‘viaggio’ si rivelerà un’occasione per far riallacciare i rapporti tra i tre fratelli e cercare di riconciliarsi con il padre. E’ una novità anche The Holdovers - Lezioni di vita, diretto da Alexander Payne. L’insegnante Paul Hunham (Paul Giamatti) sembra non piacere a nessuno. È il Natale del 1970 e Paul, senza una famiglia e un luogo dove trascorre le festività, decide di restare a scuola dorante le vacanze come supervisore degli studenti che non hanno potuto far ritorno nelle loro case, ma soltanto uno studente rimane nell’istituto. Si tratta del quindicenne Angus (Dominic Sessa), portato per gli studi ma con un pessimo comportamento, che crea sempre problemi e rischia ogni volta l’espulsione. Oltre a Paul e al giovane, è rimasta nella scuola anche la capocuoca Mary (Da’Vine Joy Randolph), che di recente ha perso suo figlio nella guerra in Vietnam. I tre si ritroveranno a formare un’improbabile famiglia sotto le festività natalizie, condividendo diverse disavventure nelle nevose due settimane che trascorreranno insieme in New England. Resta Enea di e con Pietro Castellitto che veste i panni di Enea e della sua amicizia con il neo aviatore Valentino. I due perseguono l’edonismo, sono amanti delle feste e impegnati nello spaccio. Vittime e artefici di un mondo corrotto, sono mossi da una vitalità sfrenata, che li spinge al di là delle regole, oltre la morale. La droga e la malavita, però, sono soltanto l’ombra proiettata da altro, da una storia familiare particolare difficile. Fra le crepe di quest quotidianità, Enea e Valentino vivono la loro avventura. Nel cast troviamo anche Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Rimane 50 km all’ora di Fabio De Luigi. Il film, in parte girato a Bertinoro, racconta la storia di due fratelli (Stefano Accorsi e De Luigi) che hanno vissuto lontano per molti anni a causa di un rapporto conflittuale. Quando il padre muore, si ritrovano al suo funerale ed è l’occasione per i due di affrontare i demoni del passato. Ritrovano due vecchie moto scassate che si erano costruiti da ragazzini e decidono di fare un viaggio insieme attraverso l’Italia. I giorni trascorsi sulle due ruote aiuteranno i fratelli a chiarire i rancori e ad analizzare il loro rapporto. Rimane Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film di animazione di Hayao Miyazaki. Siamo nella Tokyo del 1943. Mentre la Guerra del Pacifico impazza, il dodicenne Mahito Maki perde la madre Hisako durante l’incendio di un ospedale e l’anno successivo il padre Shoichi si risposa con Natsuko, sorella minore di Hisako. Per allontanarsi dalla guerra, la famiglia si trasferisce nella tenuta di campagna di Natsuko, dove Mahito fatica ad abituarsi alla nuova casa e soffre per la perdita della madre e per la gravidanza della zia e matrigna. Un giorno, inseguendo un misterioso airone cenerino per il bosco, trova le rovine di una torre abbandonata e si costruisce arco e frecce con le piume dell’uccello... Il ragazzo e l’airone ha vinto il Golden Globe come miglior film di animazione.