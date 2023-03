Pioggia di fondi per il Campus Nuovo parcheggio e biblioteca

I rendering mostrano un’ampia area verde, tra il Campus universitario e via Corridoni. Si tratta del nuovo parcheggio che verrà realizzato a ridosso del trefolo, a servizio di studenti e residenti: in tutto 111 posti auto a poche centinaia di metri dal centro storico, con tanto di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un nuovo spazio pensato per contribuire a colmare l’annoso problema dei posteggi per chi vuole frequentare il cuore della città e che va a sommarsi ad un’altra nuova area di sosta: quella da ottanta posti auto in via Romanello da Forlì, non distante dal San Domenico, inaugurata lo scorso dicembre.

"Per rendere più ombrosa, bella e sostenibile l’intera area – racconta il sindaco Gian Luca Zattini – pianteremo settanta nuove alberature". I lavori sono già stati appaltati e "partiranno tra un paio di mesi", garantisce il sindaco che spiega: "Si tratta di un intervento, della durata di circa un anno, che avrà un costo di 1 milione 600mila euro e che è inserito nel bando Pnrr per la rigenerazione urbana". Di fatto, la spesa per il Comune sarà minima. Dal Pnrr anche 113mila euro per il tratto di ciclabile che arriva fino a via della Rocca.

Riceve fondi dal Pnrr anche un altro intervento cruciale per la città che riguarda, almeno in parte, proprio l’area del Campus: il grande progetto che vede la riqualificazione di tutto palazzo del Merenda, in corso della Repubblica, e il collegamento dell’edificio che ospita la biblioteca con il campus universitario, grazie alla realizzazione di un corridoio che congiunge il trefolo in via Corridoni e il parco pubblico – oggi inaccessibile – che si trova dietro il Merenda. Questa fase dei lavori sul palazzo storico ha un costo di 2,6 milioni di euro e dovrebbe prendere il via entro quest’anno. Una volta conclusi i lavori, quindi, il Campus sarà doppiamente congiunto al resto della città: non più solo in piazzale Solieri, al quale si accede attraverso il giardino del Campus, ma anche a metà di corso della Repubblica, in un’ottica di contaminazione tra mondo universitario e tessuto cittadino.

Anche se nei rendering, per il momento, non se ne vede traccia, l’assetto rinnovato del Campus, con tanto di nuovo parcheggio, prevede anche un nuovo arrivo, molto familiare ai forlivesi: il progetto è quello di procedere a fine estate con lo smontaggio della pensilina di piazza Saffi (la rimozione, nell’idea iniziale, avrebbe dovuto già essere compiuta, ma ha poi subito qualche ritardo) per poi ricollocarla ad uso degli studenti che si fermano lì per aspettare l’autobus e che troveranno ombra sotto la grande struttura metallica, giudicata troppo massiccia per le linee della piazza principale. Dovrebbe trovarsi di fronte allo storico bar ‘Zondini’.

Sofia Nardi